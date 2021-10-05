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Плот с пассажирами судна, затонувшего в Белом море, самостоятельно движется к берегу

Он уже подошел на три км от берега

МУРМАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Спасательный плот с пассажирами маломерного судна "Фаворит", которое потерпело бедствие и затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы, самостоятельно движется к берегу. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах региона.

"Спасательный плот с пассажирами судна самостоятельно движется к береговой линии, возможно, приливным течением, он уже подошел на три км от берега", - сказал собеседник агентства, добавив, что количество человек, которые находятся на плоту, пока неизвестно.

Мурманский следственный отдел на транспорте и Северо-Западная прокуратура на транспорте проводят проверки по факту ЧП с судном "Фаворит".

Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Для спасательной операции планируется задействовать вертолет. Как уточнили в Росморречфлоте, в службу "112" удалось дозвониться пассажирке судна, но сейчас связь с ней утеряна. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, во время шторма судно частично затонуло, находившиеся на борту люди успели воспользоваться спасательным плотом.

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