Плот с терпящего бедствие в Белом море судна прибило к берегу

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Спасательный плот с судна "Фаворит", терпящего бедствие в Белом море, прибило к берегу, но людей на нем нет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Спасательный оранжевый плот волной прибило к берегу, людей не обнаружено. Таким образом, судьба пятерых человек неизвестна", - сказал источник.

В район бедствия направили вертолет с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. "Спасательная операция осложнена погодными условиями: очень сильный шторм, высокая волна и ветер до 16 м/с", - сообщили в экстренных службах.

Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. На борту находятся пять человек - одна женщина и четверо мужчин. Судно дало течь, в машинное отделение стала поступать вода, сейчас оно полузатонуло. Как уточнили в Росморречфлоте, в службу "112" удалось дозвониться пассажирке судна, но сейчас связь с ней утеряна.