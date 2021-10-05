Суд в Москве продлил арест экс-главе кабмина Северной Осетии за растрату 180 млн рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 5 октября продлил арест бывшему главе правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергею Такоеву и министру туризма республики Алану Диамбекову по делу о растрате 180 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Такоеву и Диамбекову до 17 декабря", - сообщили в суде.

Им обоим, а также гендиректору Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиде Габараевой ранее предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата", сообщали ТАСС в СК.

По версии следствия, в 2014 году Такоев, Диамбеков, Габараева и другие сообщники обеспечили заключение госконтракта и приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости. Следствие ходатайствовало об аресте всех обвиняемых. У них провели обыски.