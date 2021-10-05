Избитый в техникуме подросток намерен вернуться в архангельский детдом и учиться удаленно

АРХАНГЕЛЬСК, 5 октября. /ТАСС/. Подросток, которого избили сокурсники в общежитии Сокольского лесопромышленного политехнического техникума, намерен вернуться в детский дом в Коноше Архангельской области и учиться дистанционно, говорится во вторник в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

СУ СК РФ по Вологодской области 3 октября возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении 16-летнего юноши. Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором группа подростков, предположительно, студентов Сокольского лесопромышленного политехнического техникума, проводила "церемонию посвящения в студенты" новичка, по очереди нанося ему удары руками в боксерских перчатках.

"Подросток, которого избили однокурсники в Соколе, после медобследования может вернуться в Коношу. О желании несовершеннолетнего вернуться в детский дом, где он воспитывался, сообщили сегодня в министерстве образования Архангельской области", - говорится в сообщении.

Ситуация с избиением подростка находится на контроле министерства образования Архангельской области. Несовершеннолетний, который является сиротой, приехал учиться в Сокол из поселка Коноша. "Сегодня ему проведут ряд обследований в центральной районной больнице Вологды, после чего можно будет сделать окончательные выводы о состоянии его здоровья", - приводит пресс-служба слова уполномоченной при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Елены Молчановой.

С подростком в настоящее время находится его законный представитель - директор Коношского детского дома Елена Вострякова. После медицинского обследования мальчик вернется в детский дом, где воспитывался до поступления в техникум. Там с ним будет работать психолог. По информации руководства техникума, по просьбе подростка он временно переведен на дистанционное обучение. В министерстве образования Архангельской области не исключили, что в дальнейшем подросток сможет вернуться на учебу в техникум, поскольку он был настроен поступить именно в это учебное заведение и получить специальность повара.

В ведомстве сообщили, что подросток не имеет при себе средств связи: мобильный телефон на время проверки у него забрали. В интернете начали появляться посты от его имени, где он якобы собирает средства. "Никаких средств мальчик не собирает и физически сейчас не имеет возможности публиковать подобную информацию где бы то ни было, данные посты являются фейком", - приводит пресс-служба слова заместителя министра образования Архангельской области Светланы Маневской.