МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Полицейские обследовали здание Российского университета кооперации в подмосковных Мытищах после поступившей угрозы взрыва, подозрительных предметов в здании не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Информация о минировании Российского университета кооперации в Мытищах не подтвердилась, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из университета из-за угрозы взрыва были эвакуированы студенты и преподаватели. До этого в университет поступила информация о якобы готовящемся нападении.