Владельца сообщества в соцсети задержали в Смоленске по подозрению в оправдании терроризма

ТАСС, 5 октября. Следователи при силовой поддержке полиции и Росгвардии задержали в Смоленске владельца и руководителя сообщества в одной из социальных сетей по подозрению в публикации видеоролика, оправдывающего терроризм. Возбудили уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Сегодня следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области подозреваемый задержан. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты мобильные телефоны, компьютерное оборудование и иные имеющие значение для уголовного дела предметы и документы. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В отношении жителя Смоленска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

По версии следствия, в мае 2021 года подозреваемый, являясь единоличным владельцем и руководителем сообщества в одной из социальных сетей, опубликовал видеозапись, содержащую признаки оправдания терроризма и формирования его идеологии. "Помимо этого, злоумышленник призывал граждан материально поддержать автора видеозаписи, который осужден за совершение преступления террористического характера", - добавили в пресс-службе.