СК возбудил уголовное дело по факту крушения судна в Белом море

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации по факту крушения судна "Фаворит" в Кандалакшском заливе Белого моря.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Дело возбудили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, будут проведены необходимые экспертизы, установлены обстоятельства и причины инцидента. Расследование дела на особом контроле у руководства следственного управления.