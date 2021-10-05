После причинения побоев двум 11-летним девочкам возле подъезда в Перми возбудили дело

ПЕРМЬ, 5 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения побоев двум 11-летним девочкам возле одного из подъездов жилого дома в Свердловском районе Перми. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Перми. Он подозревается в причинении побоев двум малолетним девочкам (ст. 116 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 октября 2021 года возле подъезда одного из жилых домов в Свердловском районе Перми 45-летний местный житель подошел к двум 11-летним девочкам. Мужчина начал оскорблять детей, в том числе и нецензурно, а затем несколько раз ударил их по голове и шее. Уточняется, что житель Перми находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Следователи проводят необходимые экспертизы и опрашивают свидетелей.