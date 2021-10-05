Крушение судна "Фаворит" в Белом море. Главное

Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Во время шторма судно частично затонуло. Два человека пропали без вести, один выжил и двое погибли.

ТАСС собрал все, что известно об инциденте.