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Крушение судна "Фаворит" в Белом море.
Крушение судна "Фаворит" в Белом море.
Крушение судна "Фаворит" в Белом море.
Крушение судна "Фаворит" в Белом море.
Крушение судна "Фаворит" в Белом море.
Крушение судна "Фаворит" в Белом море
Обновлено 

Крушение судна "Фаворит" в Белом море. Главное

© МЧС России/ТАСС, архив

Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Во время шторма судно частично затонуло. Два человека пропали без вести, один выжил и двое погибли.

ТАСС собрал все, что известно об инциденте. 

  • На борту было пять человек, включая четверых пассажиров. Судно выходило в море на рыбалку.
  • Плот с тонущего судна прибило волнами к берегу, однако спасатели никого в нем не нашли.
  • Двоих выживших - мужчину и женщину - обнаружили в спасательных жилетах в воде недалеко от берега.
  • Пострадавшая умерла по пути в больницу, предварительно, от переохлаждения.
  • 6 октября нашли погибшим еще одного человека.
  • Двое остаются пропавшими без вести. 
  • Поисковая и спасательная операция продолжается.
  • На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, назначены экспертизы.
  • СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации.
  • Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления.
Теги
РоссияКрушение судна "Фаворит" в Белом море
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