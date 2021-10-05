Крушение судна "Фаворит" в Белом море. Главное

Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Во время шторма судно частично затонуло. Два человека пропали без вести, один выжил и двое погибли.
ТАСС собрал все, что известно об инциденте.
- На борту было пять человек, включая четверых пассажиров. Судно выходило в море на рыбалку.
- Плот с тонущего судна прибило волнами к берегу, однако спасатели никого в нем не нашли.
- Двоих выживших - мужчину и женщину - обнаружили в спасательных жилетах в воде недалеко от берега.
- Пострадавшая умерла по пути в больницу, предварительно, от переохлаждения.
- 6 октября нашли погибшим еще одного человека.
- Двое остаются пропавшими без вести.
- Поисковая и спасательная операция продолжается.
- На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, назначены экспертизы.
- СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации.
- Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления.