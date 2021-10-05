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Пять машин столкнулись в центре Петрозаводска

Образовался затор

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 октября. /ТАСС/. ДТП с участием пяти машин произошло в центре Петрозаводска на проспекте Ленина. В результате аварии осложнен проезд, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Карелии.

"В настоящий момент затруднено движение по проспекту Ленина в сторону улицы Антикайнена. На месте работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение. Лучше искать пути объезда. По предварительным данным, водитель одного автомобиля собрал аварию с еще четырьмя автомобилями", - сказала собеседница агентства.

Водителю машины, допустившему столкновение, на месте оказали медицинскую помощь, добавили в ГИБДД. По данным МЧС, столкновение произошло около 18 часов вечера.

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