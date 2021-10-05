Директора техникума в Вологодской области, где подростки избили сокурсника, уволят

ВОЛОГДА, 5 октября. /ТАСС/. Директора Сокольского лесопромышленного политехнического техникума уволят после инцидента с жестоким избиением студента сокурсниками. Причиной увольнения послужил также провал в воспитательной работе, говорится в сообщении пресс-службы правительства Вологодской области.

3 октября СУ СК России по Вологодской области возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении 16-летнего юноши. Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором группа подростков, предположительно, студентов Сокольского лесопромышленного политехнического техникума, проводила "церемонию посвящения в студенты" новичка, по очереди нанося ему удары руками в боксерских перчатках.

"В состав комиссии, которая работала на месте, также вошли и представители Министерства просвещения [России]. Алексей Анатольевич Сорокин, который возглавлял техникум последние два года, будет освобожден от должности с 8 октября. Одна из главных причин - не только чрезвычайное происшествие, но и провал в воспитательной работе", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора области, председателя правительства Антона Кольцова.

Всех 18 участников инцидента привлекли к дисциплинарной ответственности. Это учащиеся первых и вторых курсов, один старшекурсник. "Все 18 человек продолжат обучение, это принципиально важно. Нам необходимо их социализировать, максимально вовлечь в общественную и образовательную сферу. Сейчас со студентами работают психологи, по каждому будет составлен план воспитательной и профилактической работы. Мы не можем допустить, чтобы они остались на улице и были предоставлены сами себе, делая следующий шаг к новым правонарушениям или преступлениям", - сказал Кольцов.

Пострадавший прошел обследование в Усть-Кубинской ЦРБ, состояние удовлетворительное, жалоб нет. Во вторник студента переведут в Вологду для углубленной диагностики. Одновременно с ним работают следственные органы и детский психолог. "Что касается обучения, то юноше предложено два варианта: остаться в Сокольском техникуме или перейти в одно из образовательных учреждений региона, в том числе и в Вологде. Однако, как стало известно, учащийся совместно с его законным представителем - "Коношским детским домом" принял решение продолжить образование в Сокольском лесопромышленном политехническом техникуме", - рассказал вице-губернатор.

Будет оказана помощь и педагогам колледжа. Специалисты регионального Института развития образования продиагностируют профессиональные компетенции и навыки, разработают программу повышения квалификации. Для профилактики в регионе планируется создать службу экстренного реагирования и психологического консультирования подростков и молодежи в дополнение к действующему круглосуточному федеральному телефону доверия и линии психолого-педагогической поддержки.