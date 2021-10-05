Саратовский СК возбудил дело после публикации в СМИ информации о пытках осужденного

ТАСС, 5 октября. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело после публикации в СМИ информации о совершении противоправных действий в отношении осужденного, сообщает во вторник пресс-служба СУ СК России по региону.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись об издевательствах над якобы заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области. В пресс-службе ФСИН сообщили, что проверяют эту информацию.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по итогам проверки сообщения, размещенного в средствах массовой информации о совершении противоправных действий в отношении осужденного, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, согласно сообщениям, размещенным в СМИ, несколько мужчин, действуя группой по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении.

"Расследование уголовного дела осуществляется следственной группой, в которую вошли следователи и криминалисты регионального СК. По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств", - добавили в СК.