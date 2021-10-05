Суд приговорил руководителя "Агентства кибербезопасности" к 4,5 года колонии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Щербинский районный суд Москвы приговорил во вторник руководителя "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица к четырем годам шести месяцам колонии за покушение на мошенничество.

"Суд признал 37-летнего жителя столицы виновным в покушении на мошенничество и приговорил его к четырем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, не уточнив фамилию подсудимого. В правоохранительных органах отметили, что речь идет о руководителе "Агентства кибербезопасности" Евгении Лифшице.

Установлено, что подсудимый, получив из неустановленного источника сведения о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела в отношении столичного предпринимателя, предъявлении ему обвинения в ограничении конкуренции и избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, решил использовать данное обстоятельство для личного обогащения. В ходе личных встреч с сыном предпринимателя он убеждал в наличии у него обширных коррупционных связей среди руководителей правоохранительных органов. Мужчина обещал за $3 млн оказать влияние на ход и результаты расследования, минимизировав ответственность обвиняемого по уголовному делу. "В действительности денежные средства он намеревался похитить", - сообщила Нефедова.

22 августа 2020 года Лифшиц получил от потерпевшего, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства и их муляжи на общую сумму $1 млн, после чего был задержан. "Свою вину в совершении преступления он признал в полном объеме", - сказала Нефедова.

Лифшиц неоднократно выступал в ток-шоу "Время покажет" на Первом канале и давал интервью другим СМИ. В декабре 2019 года он выступил с инициативой ужесточения ответственности за комментарии в интернете. При этом, по его мнению, ответственность должен нести именно автор комментария, а не площадка, где он размещен.

Согласно информации, размещенной на сайте "Агентства кибербезопасности", компания занимается информированием общественности о главных событиях в сфере IТ-безопасности.