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В Приморье потерпела бедствие яхта с тремя членами экипажа на борту

Судно в данный момент буксируют в сторону острова Аскольд, медпомощь членам экипажа не потребовалась

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Яхта с тремя членами экипажа на борту потерпела бедствие в Приморье, сообщил в среду ТАСС начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николай Пирожков. На яхте сломана мачта, двигатель в нерабочем состоянии, но члены экипажа в порядке, сказал он.

"Сегодня в 08:10 (01:10 мск) в МСКЦ Владивосток получена информация о том, что парусное судно "Селена" с экипажем из трех человек, все граждане России, терпит бедствие в 28 милях к юго-западу от залива Находка. МСКЦ Владивосток направил к аварийному судну спасательное судно "Лазурит" приморского филиала Морспасслужбы и два судна, находящиеся в районе бедствия парусного судна - танкер "Сахалин Айленд" и рыболовное судно "Каратаево", - сообщил Пирожков.

В 09:42 (02:42 мск) танкер визуально обнаружил парусное судно, в 10:17 (03:17 мск) рыболовное судно "Каратаево" подошло к аварийному судну. "Состояние членов экипажа нормальное, медицинской помощи не требуется. Яхту взяли на буксир и буксируют в сторону острова Аскольд", - сообщил Пирожков.

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