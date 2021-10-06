На севере Хабаровского края нашли подземные тайники с черной икрой на 55 млн рублей

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Пограничники в Хабаровском крае нашли тайники с партией черной икры, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в п. Маго Николаевского района на территории промышленной базы в нежилом помещении, принадлежащем двум гражданам РФ, обнаружено два подземных тайника", - говорится в распространенном релизе.

В тайниках находилось свыше 340 пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов рыб, а также приспособления для изготовления деликатеса, не отвечающего требованиям безопасности.

Общий вес изъятой рыбной продукции - свыше 170 кг, а ущерб, нанесенный в результате незаконной добычи водных биоресурсов, составил около 55 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации").