В ДТП на федеральной трассе "Колыма" пострадали четыре человека

ТАСС, 6 октября. ДТП с участием легкового автомобиля произошло в среду утром на федеральной автомобильной трассе "Колыма" в Магаданской области. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Пострадали четыре человека, доставлены в Ягоднинскую центральную районную больницу. Работники пожарной охраны отключили автомобильный аккумулятор. Разлива топлива нет", - отметили в пресс-службе.

Подробности о состоянии здоровья пострадавших пока не уточняются.

По данным МЧС, установлено, что водитель не справился с управлением легкового автомобиля Nissan Safari и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет с переворотом на крышу. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано два человека и одна единица техники Магаданского пожарно-спасательного гарнизона.