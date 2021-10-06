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Под Норильском из-за непогоды попали в ДТП четыре грузовика и легковой автомобиль

Пострадавших в аварии нет

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Четыре грузовых и один легковой автомобиль попали в ДТП на технической дороге одного из предприятий под Норильском на севере Красноярского края. Несколько автомобилей перевернулись, сообщили журналистам в региональном главке МВД. В аварии никто не пострадал.

"Первая (грузовая) машина спускалась с горы. Из-за гололеда водитель не справился с управлением, техническое средство перевернулось. Вторая (машина) начала спускаться, ударила первый (автомобиль). Далее спускается третья (машина) и тоже бьется в первую, цепляет бортом четвертую (машину -  спускающуюся легковую Toyota Hilux. Дальше спускается пятая машина и переворачивается", - сообщил представитель ведомства.

По информации синоптиков, в Норильске идет мокрый снег с дождем, порывы ветра достигают 20 м/с.

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