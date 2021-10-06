{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи восстановили подъезд к поселку, где сошел оползень

Всего для ликвидации последствий стихии привлекли 22 единицы техники

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Спасатели, работники дорожных и коммунальных служб Сочи восстановили подъезд к коттеджному поселку Сергей-Поле, где ранее сошел оползень, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в среду в своем Telegram-канале.

На эту тему

"Подъезд к коттеджному поселку, где вчера ночью произошел оползень, восстановлен. Также высвобождено восемь автомобилей местных жителей", - отметил мэр.

Он уточнил, что работы по ликвидации последствий стихии продолжались ночью и проводились в сложных условиях: при подвижках грунта и плохой транспортной доступности. Всего было привлечено 22 единицы техники. "Оползневые процессы на участке продолжаются, поэтому наши люди и техника продолжат действовать, ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - сообщил мэр. Он добавил, что продолжаются работы на трассе А-147 Джубга - Сочи, движение на поврежденных участках сохраняется и идет локально в режиме реверса.

По словам Копайгородского, прогнозы синоптиков на среду благоприятны.

Ранее сообщалось, что оползень, спровоцированный сильными и продолжительными дождями, повредил в селе Сергей-Поле под Сочи 22 домовладения, в которых проживают 70 человек.

Теги
РоссияКраснодарский край
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Фигурант дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой обжаловал арест
Дата судебного заседания в апелляционной инстанции будет назначена позже
Читать полностью