В Сочи восстановили подъезд к поселку, где сошел оползень

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Спасатели, работники дорожных и коммунальных служб Сочи восстановили подъезд к коттеджному поселку Сергей-Поле, где ранее сошел оползень, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в среду в своем Telegram-канале.

"Подъезд к коттеджному поселку, где вчера ночью произошел оползень, восстановлен. Также высвобождено восемь автомобилей местных жителей", - отметил мэр.

Он уточнил, что работы по ликвидации последствий стихии продолжались ночью и проводились в сложных условиях: при подвижках грунта и плохой транспортной доступности. Всего было привлечено 22 единицы техники. "Оползневые процессы на участке продолжаются, поэтому наши люди и техника продолжат действовать, ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - сообщил мэр. Он добавил, что продолжаются работы на трассе А-147 Джубга - Сочи, движение на поврежденных участках сохраняется и идет локально в режиме реверса.

По словам Копайгородского, прогнозы синоптиков на среду благоприятны.

Ранее сообщалось, что оползень, спровоцированный сильными и продолжительными дождями, повредил в селе Сергей-Поле под Сочи 22 домовладения, в которых проживают 70 человек.