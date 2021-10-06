Дом купца Шахова XIX века сгорел в Вологде

ВОЛОГДА, 6 октября. /ТАСС/. Дом купца Шахова XIX века, который является объектом культурного наследия федерального значения, сгорел в ночь на среду в центре Вологды. Деревянное двухэтажное здание уничтожено полностью, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Дом купца Шахова сгорел в ночь на 6 октября. Сообщение о пожаре поступило во вторник в 23:41 мск, первые пожарные расчеты прибыли через три минуты. Горение локализовали в 00:20, последствия пожара ликвидировали полностью в 05:00. Площадь пожара - 225 кв. м, деревянный двухэтажный дом сгорел полностью", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

По информации МЧС, у здания гостиницы рядом оплавился сайдинг на площади 10 кв. м и 12 оконных рам повреждено огнем. У жилого пятиэтажного дома, расположенного напротив через небольшую улицу, оплавлено шесть оконных рам.

Дом располагался в центре Вологды, в старинной ее части, в 10 минутах ходьбы от Вологодского Кремля. Известно, что до своей смерти в 2019 году в доме проживал фотограф Леонид Стариков, один из потомков известных в Вологде купцов и меценатов Шаховых. Стариков охранял дом и до последнего добивался его реставрации. После смерти фотографа особняк пустовал. Причины возгорания будут установлены позднее, уточнили в ГУ МЧС.