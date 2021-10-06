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Крушение судна "Фаворит" в Белом море
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Число погибших при крушении маломерного судна в Белом море выросло до двух

Тело обнаружили на берегу
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море увеличилось до двух человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

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"На берегу обнаружено тело мужчины с судна "Фаворит". Его волной прибило к берегу. Общее число погибших составляет два человека, судьба двоих пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что шансов найти выживших практически нет. "На море сохраняются сильный шторм и ветер", - сообщили в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили ТАСС обнаружение тела второго погибшего. "По состоянию на 09:00 мск обнаружено тело", - сказали в ведомстве.

В новость внесены изменения (09:37 мск) - подтверждение информации от МЧС

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