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Двое пассажиров пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Томске

Травмы получили пассажиры автомобиля ГАЗ

ТАСС, 6 октября. Двое пассажиров пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля UAZ Patriot в Томске. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В результате происшествия травмированы 71-летний и 53-летний мужчины - пассажиры автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ДТП произошло около 07:30 по местному времени (03:30 мск) в районе переулка Нижний. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля UAZ Patriot потерял контроль над машиной и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-2217. После столкновения автомобиль UAZ Patriot продолжил движение и наехал на металлическое дорожное ограждение.

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