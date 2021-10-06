В Пермском крае грузовой поезд насмерть сбил молодого человека на пешеходном переходе

ПЕРМЬ, 6 октября. /ТАСС/. Грузовой поезд насмерть сбил 20-летнего жителя поселка Оверята на нерегулируемом пешеходном переходе в Краснокамском районе Пермского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"6 октября около 06:00 (04:00 мск) на нерегулируемом пешеходном переходе станции Оверята грузовым поездом смертельно травмирован 20-летний житель поселка Оверята", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, движение поездов восстановлено. Следователи следственного отдела ЦМСУТ СК России и Пермская транспортная прокуратура организовали проверку, в том числе на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.