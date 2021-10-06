{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пермском крае грузовой поезд насмерть сбил молодого человека на пешеходном переходе

Прокуратура начала проверку

ПЕРМЬ, 6 октября. /ТАСС/. Грузовой поезд насмерть сбил 20-летнего жителя поселка Оверята на нерегулируемом пешеходном переходе в Краснокамском районе Пермского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"6 октября около 06:00 (04:00 мск) на нерегулируемом пешеходном переходе станции Оверята грузовым поездом смертельно травмирован 20-летний житель поселка Оверята", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, движение поездов восстановлено. Следователи следственного отдела ЦМСУТ СК России и Пермская транспортная прокуратура организовали проверку, в том числе на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Теги
РоссияПермский край
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Фигурант дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой обжаловал арест
Дата судебного заседания в апелляционной инстанции будет назначена позже
Читать полностью