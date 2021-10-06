Фигурант дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой обжаловал арест

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший гендиректор ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максим Инкин, подозреваемый в крупном мошенничестве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обжаловал решение суда об аресте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба представителя Инкина на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. По ее словам, дата судебного заседания в апелляционной инстанции в Московском городском суде будет назначена позже.

Тверской суд Москвы 30 сентября отправил на два месяца в СИЗО Инкина и его бывшего заместителя Евгения Зака, подозреваемых в крупном мошенничестве. Вместе с ними также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

По версии следствия, в 2019 году замминистра просвещения Марина Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", гендиректором которого была незадолго до этого, бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". В этот момент гендиректором фонда был Инкин, который сейчас работает управляющим директором дивизиона ПАО "Сбербанк", Зак был управляющим директором столичного дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк". Следствие считает, что Инкин и два других фигуранта дела похитили выделенные средства.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы". Сейчас она объявлена в розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве.