В Перми задержали трех человек, занимавшихся контрабандой оружия

ПЕРМЬ, 6 октября. /ТАСС/. Полицейские в Перми задержали троих членов преступной группы, которые занимались контрабандой оружия или его частей за границу. В общей сложности фигуранты уголовного дела отправили международными почтовыми отправлениями более 100 различных частей к стрелковому оружию. Об этом в среду сообщили на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

"Установлено, что 32-летний житель Перми приобретал охолощенное оружие и различные части к нему, вносил в них конструктивные изменения и, не имея лицензии на право осуществления внешнеторговой деятельности, отправлял указанные предметы международными посылками в страны дальнего зарубежья. При этом указывая в декларациях заведомо ложные сведения о содержимом посылок, что уголовным законом расценивается как контрабанда", - говорится в сообщении.

Он также привлек еще двух мужчин, вместе с которыми они совершили около 50 эпизодов противоправной деятельности. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и запрета определенных действий.