В Дагестане закрыли проезд к четырем населенным пунктам из-за повреждения дороги

МАХАЧКАЛА, 6 октября./ТАСС/. Проезд к четырем населенным пунктам в Сулейман-Стальском районе Дагестана закрыли из-за повреждения дороги. Об этом в среду ТАСС сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Сулейман-Стальском районе подверглась разрушениям автодорога местного значения Касумкент-Цмур на участке км 3+150. На участке дороги произошел крупный оползень протяженностью около 250 метров. Данная дорога ведет к четырем населенным пунктам: Цмур, Качалкент, Хпюк, Ичин. Проезд отсутствует", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жителям региона предложен альтернативный маршрут.

"Просим жителей региона и гостей воспользоваться альтернативным маршрутом - дорога через Мамраш-Ташкапур-Араканская площадка (Касумкент-Хив), которая ведет в объезд к селу Цмур и другим закрытым населенным пунктам. На место выехала комиссия ГКУ Дагавтодор", - говорится в сообщении Минтранса Дагестана.