Экс-замглавы Минпросвещения Ракова сама пришла в полицию Москвы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова сама явилась в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"Ракова пришла в подразделение МВД сама", - сказал источник.

Ракова находится в Главном следственном управлении МВД России по Москве, с ней проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой. Она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве", - сказала она.

МВД планирует очно предъявить экс-замглавы Минпросвещения Раковой обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ракова объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".