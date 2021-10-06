Спасатели нашли тело горняка, пропавшего при пожаре в шахте Донецка

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Горноспасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) нашли тело горняка, пропавшего в результате аварии на шахте им. Засядько в Донецке. Об этом в среду сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

"Сегодня в 09:10 (совпадает с мск) на шахте Засядько был обнаружен труп горняка, не вышедшего на поверхность после аварии 23 сентября", - сообщили в ведомстве Донецкому агентству новостей.

Уточняется, что сотрудники МЧС ДНР продолжают ликвидацию последствий пожара в шахте.

Пожар на шахте им. Засядько произошел вечером 23 сентября на горизонте 1 235 метров в конвейерной выработке. На момент возгорания под землей находился 61 рабочий, 26 из которых были на аварийном участке. К утру спасатели эвакуировали горняков на поверхность за исключением одного человека, его поиски продолжались все это время.

Шахта им. Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших предприятий отрасли в регионе. Она расположена в прифронтовом районе Донецка и неоднократно попадала под обстрелы со стороны киевских силовиков.