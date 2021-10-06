СК начал проверку после новых публикаций об издевательствах над осужденными под Саратовом

ТАСС, 6 октября. Следователи в Саратовской области начали еще одну проверку после публикации в СМИ новых данных о совершении противоправных действий в отношении осужденных в тюремной больнице. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
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Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по его сведениям, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. В среду были опубликованы еще несколько видео.
"По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.