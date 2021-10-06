Кировский cуд приговорил к 9,5 года колонии виновника ДТП, в котором погибли пять человек

КИРОВ, 6 октября. /ТАСС/. Юрьянский районный суд Кировской области приговорил к 9,5 года колонии-поселения 34-летнего местного жителя, виновного в ДТП, в результате которого в декабре 2020 года погибли пять человек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии - поселении", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил исковые требования родственников погибших о взыскании с осужденного 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

ДТП произошло 19 декабря на 396-м км федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе. Водитель автомобиля Nissan Juke выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. Погибли пять человек. Водитель находился в состоянии опьянения.