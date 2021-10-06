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В жилом доме в Санкт-Петербурге взорвался газ

Пострадал один человек
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 6 октября. Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В 11:33 поступило сообщение о взрыве газа в четырехэтажном жилом доме на Рябовском шоссе. Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах. Пострадал один человек, он передан скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел на третьем этаже. По данным из открытых источников, это дом 1957 года постройки, он газифицирован. В доме зарегистрированы 156 человек.

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