СК возбудил дело после проверки видео с избиением заключенного ИК-4 под Белгородом

ТАСС, 6 октября. Следователи в Белгородской области возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после проверки видео с избиением заключенного в исправительной колонии № 4, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе СУ СК России по региону.

Заявление о пытках, а также видеозапись инцидента руководитель комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на сайте проекта 25 августа. По уточненным данным следователей, видео, на котором видно, как сотрудники ФСИН применяют силу к осужденному в наручниках, сделано в ИК-4 Белгородской области в 2012 году. "Уголовное дело возбуждено по результатам рассмотрения обращения Осечкина", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, по результатам проверки уголовное дело возбудили по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Как сообщалось ранее, УФСИН также проводит проверку по факту публикации видео с избиением заключенного в колонии.