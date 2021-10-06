В Забайкалье проверяют информацию о разрушении вандалами памятной надписи "Победа"

ТАСС, 6 октября. Следователи в Забайкалье проверяют информацию из соцсетей и СМИ о разрушении вандалами памятной надписи, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

"6 октября 2021 года в социальных сетях и СМИ появились данные о разрушении неизвестными лицами памятной надписи, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, в городе Краснокаменске Забайкальского края. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По информации социальных медиа, вандалы разрушили надпись "Победа", ограждение и искусственные деревья в краснокаменском парке имени Сергея Покровского. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

"Председатель СК России дал поручение руководителю следственного управления СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю. С. представить доклад о ходе проверочных мероприятий. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказано в сообщении пресс-службы.