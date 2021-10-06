Экс-замглавы Минпросвещения Ракова отказалась признавать вину в мошенничестве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова, которая была задержана в среду в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, куда она сама и явилась, в ходе допроса отказалась признавать вину. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие инкриминирует бывшей чиновнице мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

"В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния, - сказал собеседник агентства. - Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе".

Как сообщалось ранее, следствие планирует предъявить Раковой очное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), после чего сотрудники правоохранительных органов выйдут в столичный суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Какую меру пресечения и когда следствие намерено просить для Раковой, не уточняется.