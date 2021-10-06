Пожар в доме в Петербурге из-за взрыва бытового газа ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Пожар, возникший в результате взрыва газа в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что на Рябовском шоссе в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадал один человек.

"В 11:33 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Красногвардейский район, Рябовское шоссе, д. 57. На третьем этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, нарушено остекление окон. Из квартиры эвакуирован один человек, передан [службе] скорой помощи. В 12:08 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по факту инцидента уже проводится проверка. В прокуратуре Красногвардейского района отметили, что также организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома и содержании газового оборудования.