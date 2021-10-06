Один ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух машин произошло на трассе в Подмосковье, пострадали двое взрослых и трое детей, один ребенок погиб. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня около 13:00 на 26-м км автодороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец столкнулись автомобили Lada Vesta и Fiat Ducato <...>", - сказал собеседник агентства.



"Всего, по уточенным данным, пять человек при столкновении пострадали. Среди них двое взрослых, а также двое 14-летних детей и один ребенок девяти лет. К сожалению, один трехлетний ребенок погиб", - сообщил источник в медицинских кругах.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.