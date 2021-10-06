СК возбудил еще четыре уголовных дела по фактам пыток осужденных в Саратовской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще четыре уголовных дела по фактам применения насилия к четверым осужденным в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области по информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще четыре уголовных дела. По двум фактам действия квалифицируются по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), еще в двух случаях - по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения")", - сообщили в СК.

Кроме того, расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам сексуального насилия (ст. 132 УК РФ) в отношении четверых заключенных с января 2020 года по май 2021 года на территории тюремной туберкулезной больницы. "Все уголовные дела переданы для полного и всестороннего расследования в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области", - добавили в СУ СК.

Следователи осматривают все помещения больницы, изымаются документы, проводят допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. По уголовным делам назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятым предметам. Устанавливаются все причастные к преступлениям, а также другие возможные эпизоды. "Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения", - отметили в СК.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ обещает привлечь к ответственности всех сотрудников, виновных в применении насилия к осужденным, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Все виновные в совершенных преступлениях несут ответственность по всей строгости закона", - отметили во ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению фактов насилия в отношении осужденных ведется на постоянной основе, примером тому является Иркутская и Ярославская области, а также другие регионы.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. В среду были опубликованы еще несколько видео.