Минобрнауки Удмуртии проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе

ТАСС, 6 октября. Министерство образования и науки Удмуртии, а также уполномоченный по правам ребенка проводят проверку после размещения в социальных сетях информации об избиении девочки в школьном автобусе в Малопургинском районе, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Ранее в социальных сетях разместили информацию о том, что школьницы якобы из-за места в школьном автобусе избили пятиклассницу, которая получила в том числе сотрясение мозга. Также, судя из сообщения, ранее там же был избит второклассник. В посте утверждается, что учителя за детьми смотрят плохо.

"Министерство образования и науки Удмуртской Республики совместно с уполномоченным по правам ребенка проводит проверку информации, распространяющейся в социальных сетях. Она касается инцидента, который произошел в школьном автобусе между ученицей пятого класса и ученицами восьмого класса Старомоньинской школы Малопургинского района", - сказано в сообщении.

По данным министерства, проверку проведут также на месте происшествия.