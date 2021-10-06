СК просит арестовать пятерых участников экстремистской организации "Нурджулар"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следствие просит Гагаринский суд Москвы отправить в СИЗО пятерых участников экстремистской организации "Нурджулар" (запрещена в РФ), задержанных накануне в столице. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Игошина, задержанным не предъявлено обвинение, все они являются гражданами РФ.

"Сегодня районный суд планирует рассмотреть ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых граждан Российской Федерации. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - сказала собеседница агентства. При этом она уточнила, что мера пресечения в отношении шестого фигуранта дела будет рассмотрена в четверг, 7 октября.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейскими в следственные органы были доставлены более 15 человек для проверки на причастность к деятельности экстремистской организации "Нурджулар".

Участники "Нурджулар" отбирали студентов для дальнейшего прохождения подготовки в религиозных центрах в одной из зарубежных стран, а также методически обеспечивали и координировали ячейки в российских регионах, изучали экстремистскую литературу. Оперативники задокументировали проведение более 250 собраний по изучению запрещенной литературы. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации").

Полицейские совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России, следователями СК при силовой поддержке Росгвардии в рамках единого оперативного замысла в Москве и области провели обыски по 12 адресам. Были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, огнестрельное оружие, электронные устройства, многочисленная экстремистская литература и иные объекты и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.