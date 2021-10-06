В Казани неизвестный обстрелял маршрутный автобус

КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял маршрутный автобус в Казани, предварительно, из пневматического оружия. Об этом сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков на официальной странице АТП РТ в сети "ВКонтакте".

"По предварительному заключению эксперта, в автобус стреляли из пневматического пистолета. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция", - сообщил Темляков.

Перевозчик написал заявление, полицейским передана запись с видеокамер, которые установлены в автобусе. "Уверен, что сотрудники полиции найдут злоумышленника и накажут по всей строгости закона. Пострадавших в автобусе нет", - уточнил председатель АТП РТ.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о неизвестном, который открыл стрельбу по пассажирскому автобусу № 45 в Кировском районе Казани.