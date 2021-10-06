В Москве задержали троих приезжих, жестоко избивших мужчину в метро

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали троих человек, которые избили мужчину в метро Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Ранее в интернете появилось видео, где трое парней в вагоне метро на синей ветке ногами жестоко избивают мужчину. "Трое участников драки в метро установлены и задержаны сотрудниками московской полиции. В настоящий момент их отвезли в суд для избрания меры пресечения", - сказал Васенин.

В то же время в пресс-службе Черемушкинского суда ТАСС сообщили, что следствие требует арестовать задержанных. "Приезжие с Северного Кавказа Мусалаев И. Ш., Залибеков Г. А. и Ханмагомедов М. М. задержаны за драку в метро. Сейчас суд рассматривает вопрос об их мере пресечения. Следствие просит содержание под стражей", - сказал собеседник агентства. По его словам, подозреваемые проходят по ч. 2. ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Им грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.