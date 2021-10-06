Суд приостановил работу золотодобытчиков из-за загрязнения реки под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Манский районный суд Красноярского края приостановил на 65 дней работу золотодобывающей компании "Сибирские сельские машины" из-за загрязнения реки Кувай под Красноярском. Об этом говорится в сообщении министерства экологии края.

"Манский районный суд приостановил работу золотодобывающей артели "Сибирские сельские машины" по материалам совместной проверки природоохранной прокуратуры и Минэкологии края. Предприятию запретили работать 65 суток", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сейчас в регионе по поручению губернатора Александра Усса проходят масштабные проверки золотодобывающих компании. К ним привлекается авиация и сотрудники Росгвардии. Проверки золотодобытчиков продлятся до конца октября.

Анализ проб воды в реке Кувай показал превышение по взвешенным веществам в 237 раз, железу - в 16 раз, меди - в 4,1 раза. Сточные воды из отстойника компании сливались в реку. В ведомстве сообщили, что это не первое нарушение со стороны предприятия.

"Сибирские сельские машины", согласно данным системы СПАРК, занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). 97,2% уставного капитала принадлежит директору компании Леониду Башарину.