Избившие и выкинувшие из окна мужчину курганцы получили наказание в виде лишения свободы

ТАСС, 6 октября. Двое жителей Кургана осуждены на 14,5 и 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Они признаны виновными в убийстве мужчины, которого избили и выкинули из окна. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщали о задержании двоих курганцев по подозрению в убийстве. Инцидент произошел в середине ноября прошлого года в одном из домов по улице Сухэ-Батора. Тело было обнаружено местными жителями.

"Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей Кургана (1982 и 1993 г. р.), признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Жертвой совершенного преступления стал их 55-летний общий знакомый. <…> Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев и 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в день убийства потерпевший вместе с осужденными находились в квартире на втором этаже. В ходе ссоры злоумышленники избили мужчину и выкинули его из окна. В результате тот скончался на месте происшествия от телесных повреждений.