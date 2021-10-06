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На западе Москвы обнаружили три снаряда времен войны

После обезвреживания снаряды будут вывезены для дальнейшей их ликвидации

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Три снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружены на улице Демьяна Бедного в Москве, на место происшествия выехали саперы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На улице Демьяна Бедного, 20, корп. 3 обнаружены три снаряда времен Великой Отечественной войны. В настоящее время на место происшествия следует группа разминирования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после обезвреживания снаряды будут вывезены для дальнейшей их ликвидации.

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