На западе Москвы обнаружили три снаряда времен войны

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Три снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружены на улице Демьяна Бедного в Москве, на место происшествия выехали саперы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На улице Демьяна Бедного, 20, корп. 3 обнаружены три снаряда времен Великой Отечественной войны. В настоящее время на место происшествия следует группа разминирования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после обезвреживания снаряды будут вывезены для дальнейшей их ликвидации.