Следствие требует арестовать гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следователи требуют заключить под стражу гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко, который был задержан в среду в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Стеценко, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

В МВД России в среду сообщили, что следственные действия проводятся с Мариной Раковой в Главном следственном управлении столичной полиции. Как отметил источник ТАСС, в подразделение МВД она пришла сама. Ранее сообщалось, что Ракова объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.