Фигуранту дела "Сети" Иванкину предъявили обвинение в убийстве двух человек под Рязанью

ПЕНЗА, 6 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило Максиму Иванкину, осужденному на 13 лет колонии по делу запрещенной в РФ террористической организации "Сеть", обвинение по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. Их останки были найдены в период с 2019 по 2020 год под Рязанью. Об этом сообщил ТАСС адвокат Иванкина Константин Карташов.

"Иванкину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В постановлении о предъявлении обвинения содержится также упоминание Алексея Полтавца как соучастника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Иванкин написал явку с повинной, но затем отказался от своих показаний, сообщив адвокату, что оговорил себя под давлением. "Мы будем обжаловать процессуальные действия, будем добиваться, чтобы расследование проводилось объективно, без учета тех обстоятельств, которые был вынужден сообщить Иванкин, оговорив себя", - добавил Карташов.

В феврале 2020 года интернет-издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети". Материал был основан в том числе на словах Алексея Полтавца, общавшегося с участниками "Сети" и уехавшего затем за границу. По словам Полтавца, он вместе с Иванкиным якобы убил Левченко и Дорофеева. Останки пропавших обнаружили впоследствии около деревни Лопухи Рязанской области. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве. В марте 2020 года они были объединены и переданы для расследования в центральный аппарат СК.

По словам Карташова, Иванкин заявляет, что "был вынужден пересказывать версию, изложенную в статье "Медузы". В настоящее время он находится в СИЗО в Рязани.

О деле "Сети"

10 февраля 2020 года по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16, Чернов - на 14, Иванкин - на 13, Кульков - на 10, Куксов - на девять лет колонии общего режима, Сагынбаев - на шесть лет колонии общего режима. 20 октября 2020 года Апелляционный военный суд отказал в удовлетворении жалоб на приговор. 27 апреля 2021 года Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицают свою вину. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. 22 июня Второй Западный окружной военный суд на заседании в Петербурге признал виновными в участии в террористической организации "Сеть" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, назначив им семь и пять с половиной лет в колонии общего режима соответственно.

В апреле 2019 года "Сеть" была признана судом террористической организацией и запрещена на территории РФ.