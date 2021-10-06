Гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой подозревается в хищении 9 млн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Гражданский муж обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артур Стеценко подозревается в хищении 9 млн рублей при фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

"По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях", - сказали в пресс-центре.

В настоящее время Артур Стеценко задержан в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В МВД добавили, по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Марины Раковой и Артура Стеценко. В настоящее время следователь обратился в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД России ранее в среду сообщили, что следственные действия проводятся с Мариной Раковой в Главном следственном управлении столичной полиции. Как отметил источник ТАСС, в подразделение МВД она пришла сама. Ранее сообщалось, что Ракова объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Гражданский муж Раковой Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.