Входы на территорию вуза в Перми, где произошла стрельба, будет охранять Росгвардия

ПЕРМЬ, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать охрану кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета, где 20 сентября произошла стрельба. Также вдвое усиливается охрана общежитий, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"С 11 октября безопасность студентов и сотрудников университета будет обеспечивать ФГУП "Охрана" Росгвардии. Вооруженные представители этой организации будут находиться во входных группах на территорию вуза. До этого момента дополнительную безопасность в кампусе обеспечивает полиция", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее пресс-служба вуза, обучение в дистанционном формате продлили в университете до 9 октября.

Сейчас попасть на территорию кампуса можно только по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом России. Уточняется, что доступ на территорию вуза вновь станет свободным после того, как там закончатся следственные действия.

Ранее вдвое усилили охрану общежитий. Также на базе ПГНИУ планируется создать Координационный центр противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма. Так, во второй половине октября пройдут пять тренировок по разным видам угроз. "Они будут включать отработку четкого плана действий в случае вооруженного нападения, пожара, захвата заложников, взрыва в здании и обнаружения взрывного устройства", - уточнили в вузе.