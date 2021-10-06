Лесные пожары в Нижегородской области и Мордовии выявили проблемы в законах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. МЧС выявило проблемы в нормативно-правовой базе в связи с пожарами в Нижегородской области и Мордовии, произошедшими летом. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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"Анализ ситуации выявил ряд проблемных вопросов, в том числе в нормативно-правовой базе. Мы должны сейчас провести большую работу, чтобы избежать подобных моментов в следующем пожароопасном периоде и учесть этот опыт и в других регионах", - процитировали врио главы МЧС Александр Чуприян без уточнения конкретных проблем.

6 октября Чуприян с рабочим визитом прибыл в Нижегородскую область, где и обсудил с местными властями лесные пожары. По данным ведомства, с начала 2021 года в Мордовии и Нижегородской области произошли 148 лесных пожаров, которым способствовала жара. "Наиболее напряженная ситуация сложилась в Мордовском природном заповеднике, где из-за сильного порывистого ветра до 20 м/с произошло быстрое развитие сильного пожара. На контроле подразделений МЧС России находились 16 населенных пунктов вблизи этого заповедника", - уточнили в пресс-службе.

Всего в зоне риска от лесных пожаров в двух регионах находятся 300 населенных пунктов. Их, как утверждают в МЧС, проверили перед началом пожароопасного сезона, выявленные нарушения устранили. Также провели учения по ликвидации возможных ЧС. Для защиты людей сформировали группировку из более 27 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц техники.

Также на совещании с врио главы МЧС обсудили развитие системы "Безопасный город" в Нижегородской области. На сегодняшний день в четырех муниципальных образованиях она работает в пилотном режиме, в дальнейшем должна заработать еще в 48. "Безопасность становится краеугольным камнем развития любого субъекта. И в этой связи АПК "Безопасный город", безусловно, направили на решение задач в этой сфере", - добавил Чуприян.

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