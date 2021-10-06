Учредителя подрядной фирмы в Орле объявили в розыск по делу о хищении 179 млн рублей

ТАСС, 6 октября. Учредителя компании ООО "Ремспецмост" Александра Молчанова объявили в федеральный розыск в связи с причастностью к уголовному делу о хищении 179 млн руб. при реконструкции моста по нацпроетку в Орле, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона

Уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию моста по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", возбудили в Орле 21 сентября, после чего гендиректора подрядной организации арестовали. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере".

"В ходе расследования данного уголовного дела были получены объективные данные о причастности к хищению бюджетных средств учредителя подрядчика - ООО "Ремспецмост", жителя Белгорода Александра Молчанова, который от органов предварительного расследования скрылся. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

"Ремспецмост" заключил контракт на реконструкцию моста по нацпроекту в Орле в ноябре 2020 года. Установлено, что с декабря 2020 по март 2021 года гендиректор подрядной организации совместно с другими лицами потратил более 179 млн рублей, выделенные на реконструкцию моста, на покупку дорогостоящей строительной техники и автомобилей класса люкс, которые не были предусмотрены контрактом. Также часть денег перечислили на счета организаций, зарегистрированные на подставных лиц.