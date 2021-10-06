Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Башкирии

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2115 в Башкирии, их госпитализировали с различными травмами, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"Поступило сообщение о том, что в Нуримановском районе на муниципальной автодороге Красная Горка - Сарва вблизи н.п. Вознесенский произошло опрокидывание ВАЗ-2115. В результате ДТП погибших нет, пострадали шесть человек, из них трое детей (2010, 2012, 2019 г. р.). Пострадавшие госпитализированы в Нуримановскую ЦРБ", - сказано в сообщении.